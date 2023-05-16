中娛星動：黃曉明食兔頭捱轟 Baby英姿煥發 暫別女兒身

女星Angelababy離婚後為保人氣，綜藝劇集兩邊踩，其主演劇集終於煞科，最吸睛是她女扮男裝，被讚巾幗不讓鬚眉。其前夫黃曉明亦努力拍節目，化身「食物焚化爐」，連兔頭也吃得津津有味，即被網民圍插！

Baby於內地劇《相思令》開鏡時被批現老態，拍攝時又疑休息不足，不慎跌倒受傷。該劇近日煞科，Baby的工作室上載靚相贈興，見她手執鮮花兼舉V字手勢，心情興奮。她亦有分享拍攝花絮照，率先公開多個造型，除仙氣爆燈的古裝扮相外，最吸睛是她女扮男裝，英氣十足。

她留言：「99天，殺青了。跟『我』暫別，以為能很瀟灑，沒想到在拍殺青前最後一場哭戲的時候，還是破防了。雨雪日夜，規律地跟着時間走，也經常忘記時間，甜的苦的颯的爽的。感謝《相思令》劇組的每一位小夥伴，君綺羅的故事定在螢幕，也映在我心裏。」而洪欣兒子張鎬濂亦有份參演，他於社交網上載與Baby的合照。

化身食物焚化爐 至於Baby前夫黃曉明在內地節目《極限挑戰》第9季中，與賈乃亮及黃明昊等開餐，眾人驚訝曉明胃口奇佳，更指他是「食物鏈頂端的男人」！當工作人員端來麻辣兔頭時，賈乃亮即面有難色，揚言拒吃，但曉明淡定說：「我倒是能吃這個菜！」有人問他會否吃兔舌？他照食可也，並說：「好！兔兔那麼可愛，偶爾也可以吃一下！」不少網民指曉明是「食物焚化爐」，而且非常重口味，更有人套用他與隋棠合演電影《撒嬌女人最好命》的對白：「怎麼可以吃兔兔？」狂插他殘忍！