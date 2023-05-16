群星趕尾場朝聖變粉絲 高海寧冒雨捧周杰倫 唱到聲沙

台灣天王周杰倫（周董）巡唱香港站圓滿結束，歌影視紅星趁尾場「朝聖」，「宇宙最強」甄子丹、吳若希、高海寧等冒雨淋足個幾鐘，儘管全身濕透，但依然撐到完騷兼唱到聲沙，而14萬歌迷支持令周董兩度問是否要加場，似暗示有機會在港再開encore騷。

周杰倫共7場、總累積逾14萬入場觀眾的《嘉年華》巡唱香港站前晚結束，甄子丹偕太太汪詩詩、胡楓、吳若希、戴祖儀、炎明熹、胡鴻鈞、高海寧、姚子羚、周家蔚、姜大偉和太太李琳琳、吳鎮宇偕囝囝等，現身中環海濱活動空間捧尾場騷。雖然開騷時雨勢持續，大會又禁舉傘只可穿雨衣，在汗水加雨水下，當晚逾萬人濕到出水，可是仍然睇到完騷，撐周董撐到尾。

讚甄子丹犀利 在「星級點唱」環節時，周董跟台下坐VIP位的甄子丹和胡楓打招呼，又讚甄子丹很「猴腮雷」（意指很犀利）：「記得曾邀請甄子丹擔任紅館演唱會嘉賓，唱到《雙截棍》時，他升上台大耍雙截棍。」他又問同是1月18日生日的胡楓可有想點的歌，胡楓稱甚麼歌都可以，甄子丹代勞點唱《千里之外》。而表現最high的吳若希及戴祖儀，見雨勢緩和即離席，站在洗手間告示版前揮動燈棒又唱又跳，當停雨後更索性大解放脫去雨衣狂舞，加埋姚子羚及周家蔚同行，齊齊變身周董粉絲團。

由於是最後一場，周董派福利主動提出和台下歌迷影大合照，而點唱環節有三個單位成為幸運兒可以在周董前唱歌，頭排的女觀眾被選中，即向偶像示愛說：「你的票很難買，愛你的人有很多呀。」周董笑問是否應開多一場，完騷後再在社交網感謝歌迷，再問：「看來7場是不夠的，對吧？」

早前張學友在周董開騷前曾探班，原來日前更送杧果為好友打氣，寫上「送上一盒『太陽之子』的杧果，配上你『太陽之子』的稱號，希望可以為你帶來好天氣，順利成功的完成這次香港之旅，加油！」周董暖在心中，他說：「有學友哥的鼓勵，在我心裏已經出太陽了！」

視周董為「童年回憶」及「另類浪漫」的高海寧昨日接受訪問時表示因新劇《NEWS新聞女王》受天雨關係取消通告，即轉場捧周董場：「真係好彩，個位仲幾靚添！」又謂愛露天騷的氣氛，就算落雨都好投入及興奮，更笑言唱到聲都沙。