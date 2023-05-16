狂煲劇重拾感覺 林夏薇滅絕師太「逆」轉溫柔女人

視后林夏薇主演的《法言人》剛剛大結局，她已投入拍攝《逆天奇案》續集，要由滅絕師太變回溫柔小女人。她笑言事前要做多點功課，並在社交網上載與陳展鵬的合照，希望快些重拾角色的感覺。

陳展鵬與林夏薇主演的無綫劇《逆天奇案》口碑甚佳，更成為2021年收視之冠，大結局達30點，成績彪炳。去年慶功宴上，總監製劉家豪已透露會開拍續集，第2輯日前正式開拍，今日無綫會舉行拜神儀式，這兩星期會在廠景拍攝。

上輯薇薇得知馮盈盈與展鵬發生關係後，崩潰痛哭向男方攤牌，被讚演技爆發。今次兩人再續前緣，薇薇於社交網晒相及宣布情侶檔正式回歸：「阿Wing同森Sir回來啦！」由於上輯兩人分手收場，故今次再合體，網民非常期待他們的感情發展。至於之前被傳Out出劇組的盈盈，亦於社交網限時動態上載準備開工的化妝照，力證已經歸隊。

「要做多啲功課」 昨日薇薇受訪時坦言剛開工數天：「要搵番之前角色嘅感覺，因為由《法言人》嘅滅絕師太變番溫柔小女人，要做多啲功課。最近我睇番第一輯，相信同展鵬會繼續有默契，好快搵番感覺。」而於劇中飾演展鵬下屬「妹頭」的趙璧渝亦進入拍攝狀態，她說：「今次都有好多查案同動作戲，之後踏入炎夏我哋會出外景，都有好多大場面，應該會比上一輯辛苦！」

另外，無綫昨日公布上周節目收視，《法言人》上周五大結局，最高收視22.1點，《愛．回家之開心速遞》收視繼續高企，有22.3點。資訊節目《東張西望》最高收視有22.7點，周日的《思家大戰》邀得視帝黎耀祥助陣，最高收視19點。