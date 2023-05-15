韓國電影連仆6個月 IU朴敘俊賣「笑」失靈 遭荷里活片打殘

韓國兩大極具號召力的紅星IU與朴敘俊聯手，也不敵荷里活大製作電影！兩人於新片大放笑彈，卻始終未能扭轉韓片票房連仆6個月的頹勢。

出道14年的靚聲天后IU，先後獻唱不少Hit歌，日前卻遭人向警方舉報她過往推出的《Good Day》及《Celebrity》等6首歌涉抄襲，違反著作權法，事務所隨即發聲明否認，直斥對方抹黑IU，揚言採取法律行動。

IU前日在風波後首度露面，與拍檔朴敘俊等現身戲院宣傳韓片《Dream》。將於明天30歲生日的她，獲劇組送上蛋糕慶生。即使影片票房不似預期，再加上被指抄歌，IU心情亦未受影響，見到蛋糕時重現笑容，謝票時更收到粉絲的留言字條打氣。

觀眾寧願睇大製作 以韓國足球隊為題材的喜劇電影《Dream》，由賣座韓片《炸雞特攻隊》導演李炳憲操刀，又有兩大紅星IU與朴敘俊聯手演出，開畫前被寄予厚望，希望為韓片爭口氣。雖然該片開畫首日衝上單日票房榜冠軍，可惜後勁不繼，被同日上映的荷里活動畫片《超級瑪利歐兄弟大電影》（Super Mario Bros. Movie）及漫威超級英雄片《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol.3）夾擊，《Dream》上映近3周票房失利，現時累計觀看人次勉強超過100萬，單日人次更跌至2萬，距離219萬人次的止蝕位遙遙無期，最終只能蝕本收場。

而《超》片於當地早已累計超越197萬入場人次，而開畫僅一周的《銀》片更錄得逾247萬觀看人次，主因是近年韓國戲票加價，當地民眾寧願觀看大製作的荷里活電影多過支持本土製作，就連型男玄彬年初孭飛的韓片《24小時救參行動》最終亦蝕大本。