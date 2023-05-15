暢所欲玄：心胸寬大能撐船，健康長壽過百年

中華文化是經過前人的實踐所留下的智慧。坊間有些大師自吹自擂，推翻前人理論，吸引好奇者追隨，惟時間會說出真相，需要自己去分析、反思和辨證。就以中華文化在陰陽理論上所作出的啟示，絕對不是一個人說了便算。

立夏到臨，按節氣應為自己補充能量，才能治未病。由於這幾年的流年木太過缺水，五行缺水人士都出現健康問題，涉及心血管、泌尿、腎臟等。木生風，肝為木，肝脾腎氣不足，腎為先天之根，脾為後天之本，肝腎同源。雲南產黑茶伏茶有輔助作用，因黑色食物補水，而夏天出生人士（即5月6日至8月7日）多缺水。

萬物生長靠太陽，能做到「補陽扶正」，只要身體好，財富運氣自然上升。適當地曬太陽，有利人體陽氣的生發，同時可驅寒、驅邪氣、殺菌、改善新陳代謝、調節中樞神經系統和補充鈣質。曬太陽最好在早上9時至11時，或下午３時後，曬10多分鐘，曬上後背部。背為陽腹為陰，要避開大風、寒或太暑熱，可是現今人士多接觸空調、吃喝生冷、久坐室內、無運動、熬夜等，以致健康出問題。正所謂「勿輕小事，小隙沈舟，勿輕小物，小蟲毒身，勿輕小人，小人賊國。」要將禍患消滅於萌芽狀態。

堪輿學者元海