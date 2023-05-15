林志穎鬥心重燃落場練車

台灣藝人林志穎去年7月發生嚴重車禍，經過漫長又艱辛的復康治療後，終於重新出席公開活動。雖然遇過駭人意外，不過並沒有減少林志穎對賽車的熱誠，除不時出席賽車相關活動外，近日更被網友捕捉到他在賽車場的身影。照片可見着住車手服的林志穎於賽道旁漫步沉思，疑似剛剛練完車。