張曦雯忙完一輪慢活充電

女星張曦雯（Kelly）日前33歲生日，獲外籍男友及一班朋友安排食中餐慶祝，她受訪時透露去年底完成劇集《再見．枕邊人》後便休息，乘機慢活一番：「作為演員，耐不耐都要沉澱吓，養好個身體，用最好嘅狀態迎接新Project。（幾時開新劇？）應該下個月，好快就有消息，我都好期待。」