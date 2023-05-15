5月15日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月15日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
張曦雯忙完一輪慢活充電
女星張曦雯（Kelly）日前33歲生日，獲外籍男友及一班朋友安排食中餐慶祝，她受訪時透露去年底完成劇集《再見．枕邊人》後便休息，乘機慢活一番：「作為演員，耐不耐都要沉澱吓，養好個身體，用最好嘅狀態迎接新Project。（幾時開新劇？）應該下個月，好快就有消息，我都好期待。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230515-0515_00282_052/張曦雯忙完一輪慢活充電
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc