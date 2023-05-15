慶祝計劃跟不上變化 湯盈盈爆老公零表示 大女高燒送曱甴畫

藝人湯盈盈與呂慧儀兩位星級媽咪昨日出席宣傳活動，大談如何慶祝母親節，湯盈盈透露大女發高燒，令舉家Staycation計劃泡湯，更指老公錢嘉樂零表示，而大女更送上「曱甴畫」，令她無奈非常！

湯盈盈、呂慧儀、張景淳、劉丹、袁文傑、滕麗名及古佩玲等，昨日出席無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》宣傳，適逢母親節，劇中演員分別為呂慧儀、湯盈盈及蘇恩磁裝扮母親造型，期間阿滕將兩個湯隔放置在呂慧儀胸前，非常搞笑。

育有兩女的湯盈盈透露，原定與家人入住酒店兼玩水上樂園慶祝母親節，但臨時要取消：「大女燒到38.9度，食咗藥已經退燒， 唔係流感或Covid。」原本她打算改在家中打邊爐慶祝，但為免愈食愈夜，翌日女兒要返學，最終決定與老公錢嘉樂外出與母親食飯：「但到依家未訂到枱，睇吓一陣點！活動後返屋企睇阿女，之後再返公司拍一場戲，然後再會合媽咪。（老公有咩表示？）冇，不過我唔介意，拍拖已經係咁，佢今朝早喺廁所捉咗隻曱甴，我已經好開心，大女就畫咗張曱甴畫畀我，細女比較Sweet，喺牆上畫花同寫詩句。」

呂慧儀收囝囝花畫 呂慧儀則表示收工後返家與母親食飯慶祝：「遙控咗工人姐姐買餸，可能今晚我執到尾彩幫手煮吓！（個仔送咩畀你？）畫咗幅畫畀我，入面有3朵花。」其緋聞男友張景淳近日於深圳市集擺檔賣雞蛋仔，他表示生意不錯：「第一間店係另一拍檔李興華2、3年前開，我同羅天宇就加入咗2個月，依家有兩間營地店，希望之後每個月都可以喺營地點度開。（睇好大灣區前景？）上面發展係容易少少，成本低。」問到呂慧儀會否落舖做生招牌？她說：「我最鍾意食雞蛋仔、魚蛋，唔知幾時有機會上去，睇吓有冇人邀請我哋去拍節目，到時順便去。」