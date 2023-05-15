娛圈單打：男神演最型盲探 衰在又老又鬆？

日本男神福山雅治睽違4年再拍日劇收視報捷，正在熱播的《LAST MAN-全盲搜查官-》，首集即錄得今年最高收視紀錄，撼贏日劇天王木村拓哉同期新作。對比男神前作《集團左遷!!》收視滑鐵盧，今鋪可謂吐氣揚眉。

福山在劇中飾演有型盲探，是美國FBI特別探員，特意回國協助日本警方查案，以示美日關係深厚。劇集當然富有戲劇性，但同時是現實的投射，在現今波譎雲詭的國際局勢下，日本全面靠攏美國，連日劇也可見一斑。劇中福山有精警對白謂：「好彩呢度係日本，喺美國一早亂槍打死你」，對照現實中美國警察經常濫暴開槍殺人，令人會心一笑。

講番劇集本身，查案過程既合乎邏輯，又能兼顧娛樂性，實為非常成功的查案劇示範作。福山手持盲人杖「篤篤吓」出場，有型程度不比經典作《神探伽利略》遜色，跟大泉洋飾演的刑警拍檔甚有默契，加上輕鬆幽默對白，難怪被喻為「親和版湯川教授」。

福山向有不老男神稱號，然而今番卻顯得臉部肌肉鬆弛，有口痕友謂：「福山老咗又肥咗」，是耶非耶？其實男神已經54歲，肥咗鬆咗都不足為奇，難得的是演技收放自如，亦沒有木村拓哉那種自覺好靚仔的「偶包」，大家不妨欣賞一下熟男魅力。

話時話，在競爭激烈的日本演藝界，能夠紅足30年絕對不簡單。福山既可演湯川教授此等偶像角色，又不介意以父親或潦倒形象示眾，例如《誰調換了我的父親》、《最後的情書》等。反觀木村拓哉就欠了這種突破的決心，難怪劇集收視被比下去。