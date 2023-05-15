再戰紅館 盧淑儀攜子捧場 李克勤吸納「新客」 博簽多幾年約

歌手李克勤相隔6年再於紅館舉行演唱會，太太盧淑儀及兩名兒子激罕現身力撐。眼見大批「新粉絲」買飛捧場，克勤搞笑說：「老闆可以簽多幾年喇！」

克勤前晚於紅館展開7場《弦續 李克勤．港樂演唱會》，全場座無虛席，所屬公司英皇集團主席楊受成伉儷、歌手李幸倪及泳兒等拉隊捧場，太太盧淑儀與兩名兒子李立仁及李力司低調於開場才現身觀眾席，至於謝霆鋒、張學友、郭富城、張敬軒及炎明熹等則送上花籃，祝克勤演出成功。

《好聲音》伍珂玥任嘉賓「圓夢」 以紅色西裝搶眼登場的克勤，今次相隔6年再開個唱，不忘向台下粉絲問好：「大家好，別來無恙？係咪有人第一次嚟睇我嘅騷？睇吓我有幾多『新客』，老闆應該覺得可以簽多幾年喇！」有觀眾送上玩具及利是，克勤打趣說：「呢啲係中國人嘅美德，利是唔係過年先畀，全年暢通，只要真金白銀就得。」

克勤近兩年忙於內地擔任《中國好聲音》導師，他邀來曾是學員的伍珂玥及梁玉瑩擔任嘉賓。身穿黑色露腰裝的伍珂玥與克勤合唱，她不忘大讚：「克勤老師幫我完咗兩個夢，第1個係出道，第2個就係喺紅館唱歌。」克勤即鼓勵對方：「你第3個夢應該係喺紅館開騷，請我做嘉賓！」

演唱會完場後歌迷不肯離席，克勤再次登上舞台多謝大家，並感性地說：「多謝你哋，去年公司話我要開演唱會，真係諗咗好耐應該做啲乜，依家樂壇發展日日唔同，我應唔應該再開演唱會呢？最後決定咗同香港管弦樂團合作，我以為應該好容易，但原來花嘅時間比正常演唱會絕對唔會少。人大咗會珍惜每場演出，依家會記得每個人發出每一吓嘅掌聲同歡呼聲。」