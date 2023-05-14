中文台節目表 翡翠台

9:00 藝文誌（S）

9:30 機界戰隊（S）（粵／日麗音）

10:00 精算小魔女（S）（粵／韓麗音）

10:15 花漾精靈（S）（粵／日麗音）

10:30 問問Master Joe（S）

11:00 講清講楚

11:30 8個香港（S）及宣傳易

12:00 吾淑吾食（S）

1:00 午間新聞（S）

1:15 娛樂大家10點半（S）

2:20 你又估我唔到（PG）（S）

3:20 甜心先生及超級勁歌推介

4:00 KERORO軍曹（S）（粵／日麗音）

4:30 Hands Up（S）

5:00 喜羊羊與灰太狼之運動英雄傳筐出勝利（S）（粵／普麗音）

5:15 激爆世紀樽甲彈蓋人DX（S）（粵／日麗音）

5:30 櫻桃小丸子（S）（粵／日麗音）

6:00 第一餐（S）

6:30 六點半新聞報道（S）

6:55 天氣報告（S）

7:00 星期日檔案（S）（粵／普麗音）

7:30 警聲百二秒及東張西望

8:00 愛．回家之開心速遞（S）

8:30 思家大戰（PG）（S）

9:00 我和媽咪有個約會（S）

10:00 不可能任務（S）

10:30 中年好聲音 追夢之旅（S）

11:15 晚間新聞（S）及天氣報告（S）

11:35 LOVING YOU我愛你2（PG）（S）

12:30 宣傳易

12:35 東張西望（S）

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

