結婚生仔無損人氣 孫藝珍當選40代女神 金裕貞靚絕「2字頭」

韓國「國民美女」最新排名出爐！升呢人母的41歲女星孫藝珍仙氣不減，力壓歷久不衰的「第一大美人」金喜善與「不老女神」全智賢，大熱登上由韓迷票選的「40代最美女演員」冠軍寶座！

出道逾20年的孫藝珍，去年3月與神劇《愛的迫降》拍檔玄彬舉行世紀婚禮，哄動全球，同年底一索得男。產後專注湊B的她不急於接拍新劇，反而繼續接廣告賺奶粉錢，最近極速收身為代言健康食品影寫真，狀態大勇，絲毫未有走樣，難怪獲韓迷票選為「40代最美女演員」No.1，不少受訪者盛讚她婚後及產後依然仙氣十足。

入行30年的45歲「第一大美人」金喜善歷久不衰，在國民心目中的女神地位仍未動搖，高踞亞軍；同樣已為人母的41歲「不老女神」全智賢，以輕微票數之差屈居季軍；第4、5位分別是憑復仇劇《黑暗榮耀》系列再攀事業高峰的宋慧喬，以及古裝劇《懷抱太陽的月亮》女星韓佳人。

申世京稱霸「30代」 至於「20代最美女演員」排名方面，童星出身的23歲女星金裕貞大熱登頂，拋離憑古裝劇《還魂》上位的27歲美女高允貞；韓劇《女神降臨》的26歲女星文佳煐，與《梨泰院Class》的28歲女星金多美分別排第3、4位；《殭屍校園》23歲女星趙怡賢穩佔第5位。而「30代最美女演員」則由申世京力壓韓孝珠稱霸，金泰璃、徐賢真與朴信惠依次進佔第3至5位。

是次票選還公布了「國民最喜愛女團」排名，新世代女團NewJeans力壓IVE奪冠，同樣氣勢如虹的LE SSERAFIM、 (G)I-DLE與aespa分別排第3至5位。