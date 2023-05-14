駕馭靚衫 降低食量 李幸倪雙蛋當一餐 性感不設限

李幸倪（Gin Lee）、陳靜、周家蔚、Amanda S.和名媛楊諾思等前晚盛裝出席慈善晚宴，Gin Lee貫徹之前出席頒獎禮的性感作風，以大露背裝露出白滑玉背，她說首要借到靚衫，加上狀態良好，能駕馭到已覺得幸運，她為保持體形已練到胃口減少，活動當日只吃了兩隻蛋。

對於出席《十大中文金曲頒獎禮》的性感裝束是否其性感極限，她說：「唔排除可再性感啲，雖然上次件衫好性感，但感覺好安全，因為好貼身唔危險，如果着tube反而驚跌。」對於在《CHILL CLUB頒獎禮》空手而回，她表示沒有失望，只帶着參加派對的心態出席，問到有否覺得ViuTV自己人玩晒？她說：「希望自己再努力啲，可以攞啲獎，唔會只係一啲人攞。」

陳靜苦盡 開心吓 另外，藝人陳靜佩戴好友胡曦文的首飾示人，投資經驗豐富的她未有計劃搞生意，笑言計數唔叻，又笑言主演的ViuTV新劇《法與情》，不能擺脫慘情戲的命運：「今晚要出嚟開心一吓！今次好多喊戲，最慘最壓抑都拍晒，現在輕鬆啲，係要花時間背對白。」