預告請長假出埠 馬國明爆湯洛雯狂操影婚照

馬國明近期忙拍新劇，前晚特別向劇組請假一小時，與《法言人》拍檔一齊睇大結局。將於今年內結婚的他直言未影婚照，並大爆未婚妻湯洛雯日日在家做運動，努力Keep Fit，希望以最佳狀態示人。

無綫劇《法言人》前晚大結局，演員馬國明、林夏薇、陳展鵬、黃嘉樂與趙璧渝等於將軍澳電視城睇大結局，席間總監製劉家豪宣布已開拍《逆天奇案2》，並邀請「金師爺」馬國明客串演出，讓角色在不同劇集中互相穿插，帶給觀眾驚喜。

忙拍新劇《NEWS新聞女王》的馬國明來去匆匆，笑言只能請假一小時。提到他與薇薇成為觀眾喜歡的CP，他表示很高興。薇薇則指於社交網上載劇中婚照後反應熱烈：「冇諗過有咁大化學作用。」

陳展鵬新劇多奇案 問馬國明是否已跟湯洛雯影婚照？他說：「未影呀，安排緊，要同公司攞期，今次攞一個鐘唔得，因為要出埠影。」問到會否參考劇中的婚照？他說：「阿湯有自己嘅idea，我都覺得幾好、幾特別。（Keep Fit影婚照？）唔使，又唔係要除衫影，我一路都有運動，阿湯就每日喺屋企玩跑步機，佢好勤力，女仔都想影婚紗相愈Fit愈好。」

而陳展鵬於《法》劇首集及大結局亮相，大派「彩蛋」。忙拍《逆2》的他以鬚根Look造型示人，搞爛Gag表示愈多鬚根會愈多騷。談到《逆》劇第一輯至今仍是無綫劇在內地的播放冠軍，拍續集會否有壓力？他說：「冇壓力，反而開心，因為反應好先有第2輯。」又透露該劇加入不少近年轟動一時的奇案，問到有否烹屍案情節？他說：「我唔敢講，因為唔同名，只可以講香港、國際嘅案件都有。」