中娛星動：佟麗婭巨型貴婦激萌 李小璐被轟虐狗

內地女神佟麗婭、小花趙露思及內地男神吳磊齊齊晒狗，以行動證明「狗狗係人類最好嘅朋友」，當中以佟麗婭的巨型狗狗最萌，顏值直逼有「新疆女神」之稱的主人。相反，金馬影后李小璐卻惹來虐狗之嫌，因她竟要愛犬「拉車」，負重約80磅，辛苦到反眼！

「新疆四美」之一的佟麗婭日前帶同巨型貴婦狗行街，更齊齊在長街一角的樓梯影靚相，見其愛犬身形龐大，但又乖又萌，靜靜坐在主人身邊，「物似主人形」同樣靚爆！

吳磊影「情侶」照 身材嬌小的人氣小花趙露思則上載與斑點狗的合照，雖然她飼養的是臘腸狗，斑點狗明顯不是其「私家狗」，但亦愛屋及烏當正自己是「主子」，見到狗狗主動挨在身邊即冧豬甜笑。其緋聞男友吳磊更視狗狗如愛人，穿上白色衞衣放狗，襯番愛犬一身白毛，又特地襯晒角度影「情侶寫真」，認真花心思。

同狗唔同命，金馬影后李小璐的狗狗似乎冇咁幸福，她上載的一段遛狗片被網民狂鬧，因片中見其囡囡雲馨坐在滑板上讓狗狗拖行，雖然雲馨只得10歲，但體重亦有約80磅，對狗狗來說負擔不輕，網民更指其中一個鏡頭影到狗狗「反白眼」，似乎甚為吃力，狂轟李小璐是反面教材，質疑有虐狗成分！

李小璐 吳磊 李小璐讓狗狗拉着10歲女兒乘坐的滑板。 趙露思與緋聞男友吳磊都是愛狗之人，格外啱傾。