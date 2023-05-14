娛圈單打：溝女竟然食檸檬 靚佬也變可憐蟲

星爺金句：「其實我同你一樣，都係一條溝唔到女嘅可憐蟲！」嗱，咪以為只有四眼龜先溝唔到女，現實中有錢有面如湯告魯斯，一樣慘被女神請食檸檬！

話說拉丁天后Shakira日前出席美國F1格蘭披治大賽，同場嘅靚佬湯見到樣靚身材正嘅天后隨即起痰，全程作伴之餘，其後仲出動鮮花攻勢猛烈追求。可惜襄王有夢，神女無心，天后明確Say No，兼且轉個頭即同英國車神咸美頓約會，靚佬湯只獲派「好人卡」咋，陰功！

即係咁，靚佬湯雖然憑《壯志凌雲：獨行俠》人氣再度急升，但畢竟已經60歲，46歲嘅拉丁天后會否嫌他老，大家心照。更要命的是，靚佬湯是極度虔誠嘅科學教教徒，而呢個宗教一向有爭議。

靚佬湯過去為了捍衞宗教屢有驚人之舉，一度被取笑神神化化，直到近年減少發言，形象才得以重新建立。之但係，前妻妮歌潔曼、姬蒂賀姆絲均因為頂唔順其宗教信仰才鬧離婚，靚佬湯甚至連女兒蘇莉都狠心唔見，又係被指受科學教唆使。單係宗教信仰這一點，已教不少女星對靚佬湯卻步。除非想成名，否則都係咪搞，拉丁天后本身夠晒紅，梗係唔使再靠男人出位。

當然，若然早十零廿年，靚佬湯溝女肯定無往而不利，看其歷任女友名單，個個都係大美人，除咗上述兩位索爆前妻，更包括拉丁美女彭妮露告絲等。所謂再鋒利嘅刀，都有生銹嘅一日。靚佬湯雖然保養得宜，近年電影又大賣，但年紀大機器壞，同星爺口中嘅可憐蟲一樣，都有溝唔到女嘅時候，看來想唔認老都唔得咯！