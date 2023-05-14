吳大強中氣十足拋金句 周吉佩豪語 帶《中年》衝出香港

無綫綜藝節目《中年好聲音》一眾參賽者昨日起於九展舉行一連3場演唱會。日前抱恙的吳大強全程中氣十足，周吉佩則揚言「下站」紅館，更希望帶領戰友衝出香港。

首場《中年好聲音》演唱會全場爆滿，且明顯出現「加櫈」情況。演唱會場外冠軍周吉佩、亞軍李佳與季軍羅啟豪均有公仔及花籃應援，歌手李玟則送上2個花籃，為26位參賽者打氣。無綫總經理曾志偉、藝人吳浩康、何晉樂及鄺文珣等紛紛現身捧場。

26位參賽者以《不再猶豫》為演唱會揭開序幕，71歲吳大強緊接「打頭陣」開始獨唱環節，獻唱《Quando Quando Quando》及《Delilah》，中氣十足。他幽默表示：「我上星期身體出現咗啲狀況，即係大強暈一暈，監製頭都痕，佢哋決定安排我打頭陣，唱完可以休息，但咁樣我好大壓力！」

周吉佩壓軸演出，他說：「好開心喺舞台唱歌畀大家聽，講過好多次，喺呢十幾年高高低低，做過平凡人、返工放工，最後再返上舞台，夢想成真。決賽時我打定輸數，不過後來識得enjoy。」Encore環節所有歌手大合唱《我們的名字》與《千載不變》作結，期間有粉絲衝前獻花。

收穫「喊包三兄弟」 完騷後，周吉佩孖住吳大強受訪，2人對演出大表滿意，直言想演唱會開Part 2。周吉佩說：「希望能夠衝出香港，去到世界各地。（下一步想上紅館？）當然好啦！」而吳大強表示：「好開心自己復原得咁快，已經做晒全身檢查，證實冇事。（兒子吳偉豪冇嚟捧場？）佢今日要拍嘢，太太同啲親戚有嚟。」另外，身為節目主持的車婉婉在騷上禁不住熱淚盈眶，自爆：「31年前我參加《新秀》，從來覺得唔適合做幕前，上年去咗中環做OL，跟住接到志偉電話叫我做主持，節目期間收到觀眾海量嘅支持說話。」

而除了開騷，眾歌手日前亦拍攝節目《中年好聲音 追夢之旅》，大談賽後的轉變及收穫，周吉佩笑指其中一個最大收穫是與顏志恒及魏嘉信結成好兄弟，他們除了熱愛唱歌，另一共同點是大家均是喊包。李佳則揚言不會放棄歌唱老師的工作，更指賽後與龍婷成為閨蜜。