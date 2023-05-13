校園騷淪夜場舞台？ 泫雅透Bra趷籮自摸 網友狂轟意淫

韓國性感女神泫雅前晚為首爾仁川大學祭擔任表演嘉賓，大玩透視誘惑晒黑Bra，辣㷫全場粉絲。她在台上不時自摸雙乳，又向台邊觀眾倒奶趷籮，遭網民炮轟意淫，有損校園風氣！

上月底來港演出音樂祭的泫雅，返韓後狂接校園騷吸金，上周走勻韓國東亞大學及成均館大學，為大學祭任嘉賓，前晚再轉戰首爾仁川大學。向來性感無極限的她，前晚以透視裝晒黑Bra配迷你裙勁歌熱舞，先後表演《I'm Not Cool》及《Lip & Hip》等Hit歌，全場High爆。她表演期間風騷自摸，又靠向台邊觀眾倒奶趷籮，極具挑逗性，期間她用手機反拍觀眾反應，有男學生咆哮狂呼：「泫雅姐姐，我好喜歡你！」場面相當火熱。

相關片段在網上瘋傳，結果惹起爭議，有網民認為她在大學祭的衣着過於暴露，而且舞姿太過意淫，會影響校園風氣，指她演出校園騷時應稍作收斂。

傳搶先(G)I-DLE登「陸」 此外，早前有內地消息指擁有多國籍成員的5人K-Pop女團(G)I-DLE，將前往長沙舉行新碟簽售會，活動將招待約500人，但至今仍未公布日期。而近日內地網傳泫雅下月將空降武漢的音樂節，又指她將擔任神秘嘉賓，搶先同鄉(G)I-DLE飲頭啖湯，成為內地解禁「限韓令」及疫情後首個登「陸」的K-Pop歌手，大批內地粉絲對此表現激動。至於將推出新碟的(G)I-DLE陸續公開幾位成員的性感宣傳照，組合將於7月舉行的香港演唱會亦宣布加開一場，足證她們在海外人氣強勁。