暢所欲玄：Top 3願意為愛放棄一切的星座男

天蠍座：Let go是天蠍座一生要學習的，愈會放下就可以得到愈多，雖然他是一個很沒有安全感的星座，但在愛情世界，真的可以付出很多，愛人要他做甚麼，他都願意，除非他最愛的不是你。願意為愛放棄一切，天蠍男做得到，因為擁有你甚至控制你比擁有全世界更重要，或者只因你倆要再續前世姻緣，才有今生的相遇。

雙魚座：最不懂得計算的星座，對很多事情都沒有太多前因後果及邏輯，只有感覺或想像力，所以為了愛情，可以去到好盡，要放棄一切，絕對有可能發生。不會去分析結果將會是怎樣，但就知道如果人生沒有了愛情，是很空虛寂寞，當情感沒有寄託時，彷彿人生也沒有甚麼目標，不如豁出去，為愛情上演轟轟烈烈的一幕，不就是更浪漫？

獅子座：愛情對於獅子男來說頗重要，因為人生就是要開心嘛！愛情是獅子座不可缺少的部分，而且喜歡被人讚美及欣賞，又怎可以身邊沒有一個喜歡自己的小粉絲？以自我為中心，錢、事業、成就未必是人生第一位，要得到愛情但要放棄一切，獅子男可以好灑脫的為你而去做，反正「型」就是一剎那的，做了才去想後果，日後回想曾有過這樣浪漫的愛情故事，都是值得的。

占星師Ida