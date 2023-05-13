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鄭融海景豪宅練廚藝
歌手鄭融在社交平台分享親自下廚炮製住家菜的樂趣，令海景豪宅意外曝光。相中可見，其寓所客廳和廚房非常闊落，全海景睡房更是一絕，每日起床就可飽覽美景，還可以與愛犬在家中歎日光浴，令人羨慕。
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