嫌悶拒做高層 黎諾懿監製大騷 粒聲唔出

黎諾懿、戴祖儀及李芷晴等，昨日在將軍澳電視城出席無綫節目《不可能任務》記者會。節目中諾懿會擔任監製，帶領隊員戴祖儀、李芷晴及程浩駿等挑戰幕後製作，齊齊籌劃大型直播慈善節目，他認為完成直播大騷為人生履歷寫下完美一頁：「自己真係幾鍾意做幕後，依家籌備緊一個節目《仨心友行4》（暫名），最大挑戰係，一個節目拍香港、馬來西亞兩個唔同版本。（轉職做高層？）一定唔會，因為做高層要做行政、文書嘅工作，自己以前就係覺得做會計悶，做幕後相對演員可以主動啲，自己去籌劃同搵贊助。」

戴祖儀開工遲到

擔任撰稿員的戴祖儀自誇稱職，但被取笑開工第一日就遲到，她解釋：「我要澄清番，自己一向好準時嘅，所以點解會遲到呢，係因為嗰日架車爆胎！」她表示與監製黎諾懿在節目中磨合後，現時以兄妹相稱：「黎監製只能夠用軟攻，唔能夠用硬攻。（有興趣做監製？）監製壓力好大，平時黎監製好多嘢講，但嗰晚佢一句嘢都冇講，好緊張，等我做多幾年人先再算。」她又在節目中揭開小時候對籌款節目的迷思，原來螢幕下方捐款人名字並不是早已輸入，而是助導即場打字。至於李芷晴指最初度橋寫稿時幾乎崩潰，但後來也享受寫作過程。