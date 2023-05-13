中娛星動：傳嗒小鮮肉心情靚 周迅春風滿面 拖王一博踩Roller

內地女星周迅與人氣小生王一博，在美國出席時裝活動期間，奉旨手拖手踩Roller，傳跟小鮮肉拍拖的周迅全程春風滿面。同場瘋狂被集郵的韓國男神G-Dragon，突然網晒與王一博的合照，中韓男神世紀同框，引起網民哄動！

曾合作內地賀歲片《無名》的周迅與王一博，日前獲邀到美國洛杉磯出席時裝發布會，現場星光熠熠，出席嘉賓包括韓團Big Bang成員G-Dragon、澳洲女星「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）及美國女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）等。

活動主題是向電影巨星致敬，並加入不同年代的潮流玩意，現場設有偌大滾軸溜冰場，周迅與王一博手拖手玩個不亦樂乎，尤其是周迅全程哈哈大笑，少女心爆發，未知是否跟近日與小鮮肉拍拖的傳聞有關。至於王一博技術不俗，風馳電掣式狂飆，從網民拍攝的短片所見，他一度跟在周迅身後守護，盡顯紳士風度。

G-Dragon神級合照 同場的韓國男神G-Dragon成為集郵對象，不少賓客主動上前合照，他亦來者不拒，非常親切。事後他上載睇騷期間的照片，可見他與王一博排排坐，兩位中韓男神難得同框，引起網民熱烈討論並狂呼：「終於等到了！」「#權志龍王一博今晚要同框」更衝上熱搜，閱讀及討論次數逾3.7億。