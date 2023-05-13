與謝東閔蜜照被公開 朱智賢遭曹敏寶「出賣」：你跪低！

朱智賢和謝東閔的戀事向來低調，惟日前被好友曹敏寶公開合照，此舉疑引起朱智賢不滿，令她嬲爆發出「警告」：「你跪低先好同我講嘢。」

無綫女星朱智賢經歷偷食風波後，獲男友謝東閔包容和接納，感情更勝從前，情比金堅。不過，兩人鮮有公開晒愛，合照更是少之又少，加上早前謝東閔自爆與女友沒有談論過結婚，意指未有拉埋天窗之意，令外界對雙方感情關係作出諸多揣測。

「亂噏廿四」嚇人 《中年好聲音》參賽者曹敏寶與朱智賢及謝東閔分屬好友，她日前在社交平台公開與2人的親密合照，打破外界對朱智賢感情狀況的無謂揣測，粉絲即時放下心頭大石。不過合照曝光後，朱智賢竟留言「警告」曹敏寶：「你跪低先好同我講嘢。」曹敏寶回覆：「你唔好喺度亂噏廿四，嚇死人咩。」似是公開合照後惹來朱智賢不滿。

就着朱智賢疑不滿合照被公開而嬲爆一事，本報聯絡上曹敏寶，她表示：「我同佢講嘢不嬲都係咁，大家唔使放大。因為我叫佢哋做『師傅』，所以佢就講笑叫我下跪，好似古代嘅臣子咁解咋。放心放心，我哋10幾年朋友，咩都講得出啫。」