懶理風波放笑彈 姜濤孖Edan飛馬國 Jer心急搵食

人氣男團MIRROR成員姜濤、Edan及Jer昨日啟程到馬來西亞工作，甫落機已相當活躍，不時在社交平台直擊當地情況，心情如同去旅行。他們完成馬國之旅後，返港應要為MIRROR暑假推出的新節目開工，行程十分緊湊！

MIRROR三子昨晨約6時許現身機場，啟程到馬來西亞為本月14日舉行的《ONE LOVE ASIA FESTIVAL 2023 馬來西亞站》作準備，而一大清早，機場離境大堂已擠滿近百名「鏡粉」守候，場面熱鬧。

三子由停車場行入離境大堂，全程有向在場粉絲揮手打招呼，獲讚有禮貌。姜濤最近雖然捲入樂隊RubberBand鼓手泥鯭批評的風波，但見他昨晨心情輕鬆，上機後還分享身處機艙內，以濾鏡拍攝的巨眼大鼻「搞笑圖」，Edan則在社交平台限時動態分享與隊友在機艙上的短片。

約下午2時許，3人抵達馬來西亞即變身「記者」在社交平台直擊現場情況，姜濤影馬路並表示：「跑起來」，Edan則拍下酒店房環境以及Fans送的花束，笑言：「多謝大家。」Jer偷拍Edan躺在床上玩手機，又表示：「so hungry。」並問網民可有馬來西亞美食推介，明顯心情相當興奮。

暑假推團體綜藝 另外，ViuTV「全星暑假」節目計劃正密鑼緊鼓製作，早前ERROR成員保錡及阿Dee在節目巡禮上指每個團隊，包括MIRROR、COLLAR及全公司同事都會各拍一個節目，並在暑假期間播放，當中ERROR的節目更需要簽生死狀，上天下海，會玩得非常瘋癲，為暑假帶來更多生氣！

Jer