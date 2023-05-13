半億愛巢唔夠喉 袁偉豪有膽識 買大屋陸續有嚟

剛過42歲生日的Ben，透露當日與陳山聰、胡定欣及單立文等好友食飯慶祝，太太寶兒送上菠蘿包及蛋糕。提到日前在社交網上載整薄餅的影片，意外令其逾半億的豪宅愛巢曝光，他表示：「唔意外，只係個鏡頭Wide啲睇多啲啫，其實平時我哋打卡都影到屋企。（幾時再買大啲嘅屋？）隨緣，一步一步嚟，有好多唔同挑戰，要努力啲。（供樓吃力？）暫時可以頂得住，最重要係有膽識。」談到新工作，Ben透露日前完成第3首歌的MV，下月將投入新劇拍攝，期間會應品牌要求與張振朗到德國、意大利、奧地利及法國進行電單車Road Trip，預計此行逗留10天，現時已勤力操車。

陳展鵬親熱戲 老婆嫌少

身為前港隊乒乓球成員的展鵬則任活動大使，並參與熱身賽。他透露忙於拍攝新劇《逆天奇案2》，問到與馮盈盈會否延續上輯的床戲？他表示：「同我冇，盈盈今次分別同4個男仔有情感戲份。（你咪甩難？）可能佢冇咗同我嘅壓力，會演得放啲呢！」問到是否太太不准他拍親熱戲？他說：「冇啦！之前一齊睇嗰場戲，仲問點解咁少。」零拍戲經驗的單文柔自嘲演技不濟，與視帝老公相差太遠，展鵬即出招冧妻：「都唔係，我喺屋企啲戲唔掂，你畀高帽我戴啫！你喺屋企好有氣場，好多嘢都係你安排，所以屋企聽晒太太話，但如果佢想拍都冇所謂，只係拍公司戲就要鍛煉吓先，因為劇組係快狠準，真係要放藝員訓練班練習，所以太太都係好好湊女先。」