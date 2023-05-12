已為兩子之母的41歲韓星全智賢，前日被爆名下物業總值高達8.8億港元後，昨日闊別多時再於當地現身公開活動，心情靚爆。穿上一襲高衩裙晒長腿的她，風騷狂派心心，有別於年前拍攝《智異山》期間暴瘦跌Watt，近期她狀態回勇，而且精神飽滿，近距離拍攝下，皮膚也顯得零瑕疵，力保靚媽美譽。