Jennie代言活動遭杯葛 Anson Lo同框見偶像

韓國爆紅女團BLACK PINK成員Jennie踩入時尚界，與品牌合作的產品在官網遭秒殺，再次認證其驚人帶貨力！前晚她穿上低胸裙風騷現身宣傳產品，活動卻慘遭韓媒杯葛兼拉隊離場！

Jennie前晚身穿低胸紫色貼身短裙配高跟鞋，現身其代言品牌於首爾聖水洞的Pop-Up Store，宣傳她與品牌合作的限量產品。該批有Jennie加持的產品同日在官網開售，僅1秒便告售罄，成為該品牌史上最快售罄的產品系列，再次認證其驚人影響力。事後Jennie罕晒親筆信，以英語答謝Fans支持，又預告正準備新碟，將收錄10首歌回饋Fans。

谷胸晒美腿的Jennie在活動上滿場飛與嘉賓合照，又擔任DJ打碟，並率先曝光她與加拿大歌手The Weeknd合作的新歌，而嘉賓亦星光熠熠，包括天團防彈少年團成員Jungkook、女團LE SSERAFIM成員中村一葉、女歌手李孝利、男團SF9成員路雲與黃寅燁等。

香港人氣組合MIRROR成員Anson Lo亦有出席活動，有網民捕捉到他與偶像Jennie同框的畫面，只見Jennie與朋友聊天時，Anson Lo剛巧在身後與工作人員談話，2人相距不足一米，Jennie兩度回眸Anson Lo所在方向，但對方向前行，未有趁機打招呼。活動吸引逾60間韓國媒體到場採訪，但大會厚此薄彼，將現場過半數傳媒席預留給海外媒體，僅10席留給韓媒，惹來當地記者不滿，隨即杯葛走人！

康城電影節谷劇 另外，國際影壇盛事《第76屆康城電影節》將於本月16日揭幕，尊尼特普（Johnny Depp）女兒Lily-Rose Depp與Jennie合作的HBO劇集《The Idol》有份入圍「非競賽單元」，昨日有韓媒指Jennie已落實出席，並會亮相當地時間22日舉行的紅地氈，為劇集造勢；至於她與The Weeknd合作的新歌便是《The Idol》的歌曲。