暢所欲玄：行運前的困頓 中年危機

上回講到自古英雄出少年，這個15歲至25歲之計，用四季的太陽太陰，少陽少陰作為喜用神的行運理論。當中晚年必定行30年吉運，前10年的運程，必然是艱難困頓之運。何也？

同樣用午月出生作例子，不論運程是順行或逆行，必然在10幾歲至20幾歲這10年之間，順行申為水之長生之運，逆行辰土為水之墓庫之運。是申辰帶水來調節夏天暑熱為吉，英雄出少年正因如此。當25至35行酉或卯，到35至45行戌或寅運，最為關鍵之時段，偏偏是失運之時，在人生轉接點。很多人出現中年危機，正是在這個失運當中，未能逃出生天。為何30年吉之前的10年出現這個危機？夏天午月出生之人，與大運戌之火庫半合火局，本命已經是火熱季節出生，半合火局為火熱土燥，令命格增添不利因素，事業人際定然不順。逆走運程的寅運與火半合局，影響到命中的木生火盛，也是加添命格的火熱，自然不順。