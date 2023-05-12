娛樂

郭書瑤半夜街頭遊「蕩」

台灣女星郭書瑤憑「童顏巨乳」打響知名度，雖然已轉型做實力派演員，但E Cup「導彈胸」遮都遮不住。最近，她在新劇煞科當晚被野生捕獲，見她穿西裝套裝，由凌晨12時拍至1時才收工，完成拍攝後以一身街坊Look現身，傲人上圍幾乎Big爆上衣，效果震撼！
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