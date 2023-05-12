RB道歉認失言 姜濤以笑息風波

男團MIRROR人氣王姜濤日前在頒獎禮台上向隊友逐一發表感言，遭樂隊RubberBand鼓手泥鯭在社交平台爆粗嘲諷，引來疑似「姜糖」（姜濤粉絲）還擊，隔空「駁火」，連泥鯭的女友黃心穎亦被拖落水！事件持續發酵，RubberBand前晚在社交平台發文致歉：「對於隊友近日失言而引起的風波，我們感到非常抱歉。經過隊友間反覆討論，今次事件確實得到一場反思，在仍然堅信社會應要存在自由的言論空間的同時，我們亦深明表達手法、尊重不同聲音的重要性。對於是次事件引起之擾攘爭持，還有浪費了公共媒體資源，我們希望藉此向各受牽連單位及人士致歉。」

Ben Sir加入戰團 沒料到這則道歉啟事未能令事件告一段落，反而引起另一輪熱議，更有新人物加入戰團！歐陽偉豪（Ben Sir）在社交平台有感而發：「社會真係死氣沉沉，日日都見到人道歉。仲要同自己粉絲道歉。你喺街Hi我，我都未必睬你，仲要同你道歉？星嚟㗎？」雖然未有指名道姓，但網民認為與泥鯭及「姜糖」之爭有關。

事件主角姜濤昨日終於蒲頭，在社交平台上載一段相當詭異的短片，片中他又笑又喊，全程都是黑白畫面，其發文似是回應今次事件：「笑一笑，一切都會好。你有一個夢想，你必須保護它。」似乎是希望以笑平息今次風波。另外，有讀者爆料指持有兩段姜濤在維園打籃球發脾氣的片段，並指有人控球時刻意襲擊對手，球品受到質疑。