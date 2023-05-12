娛樂

趙麗穎晒S曲線化身人魚公主

離婚後的趙麗穎人氣依然強勁，力足抗衡來勢洶洶的後浪。 離婚後的趙麗穎人氣依然強勁，力足抗衡來勢洶洶的後浪。
離婚後的趙麗穎人氣依然強勁，力足抗衡來勢洶洶的後浪。
內地女星趙麗穎日前出席品牌活動，身穿一襲水藍色亮片禮服，大晒白滑肌膚及姣好身段，貼身的剪裁成功令其S曲線完美展現，獲網友指她激似「人魚公主」。趙麗穎溫柔甜美的一面令粉絲暈晒大浪，紛紛留言大讚：「好漂亮的一張臉」、「女神高貴氣質一絕」、「神仙顏值，怎麼樣都好看」。
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