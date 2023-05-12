中娛星動：乘風破浪 贏到開巷 王心凌深圳商演 速袋340萬

有「甜心教主」之稱的台灣女星王心凌，去年出戰內地節目《乘風破浪》奪冠並人氣大爆發，身價隨之暴升，日前她到深圳商演只唱3首歌便穩袋340萬港元歌酬。另外，出戰新一季《乘》的影后劉雅瑟被網民批評後，她展現高情商絕妙反擊。

現年40歲的王心凌自翻Hit後整年未有好好休息，日前她到深圳進行商演，吸引大批市民及粉絲到場應援，在現場獻唱3首歌，當然少不了19年前的名曲《愛你》。有內地傳媒報道，王心凌當日商演時，有富商名人偕同太太坐在嘉賓席的第一行，不斷以手機拍攝，表現投入，期間該富商和太太一起大叫「愛你」！消息指王心凌是次商演的酬勞十分和味，高達人民幣300萬元（約港幣340萬元），即是唱1首歌就有100萬元輕鬆落袋。不過王心凌被指「變臉」，指她鼻子又尖又長，「蘋果肌」更是顯得又腫又僵硬！

劉雅瑟高EQ反擊負評 另外，新一季的《乘風2023》中影后劉雅瑟在初舞台中自告奮勇，成為首位出場獻唱的「姐姐」，加上一身型格中性打扮，多位「姐姐」包括謝娜及賈靜雯等均讚她帥。日前她網晒身穿露背晚裝的索照，留言給賈靜雯：「我不僅僅是只有帥的」，但有網民批她是「最油」，意指油腔滑調，並附上嘔吐表情符號。高情商的她神回：「確定是之最？太好了！」賈靜雯也幫拖：「知道啦！你是我們班最美的！」另外，在節目中粉絲票數三甲內的「姐姐」陳冰被傳父親經營連鎖快餐店，員工「被鼓勵」投票，她發文否認是「快餐店公主」。