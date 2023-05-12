陳瑞菱小背心採訪 搶晒鏡

落選港姐陳瑞菱最近加入無綫資訊節目《東張西望》擔任外景主持，前晚播出一集，她出勤採訪商場燒賣節活動時，穿上裸色小背心大騷好身材，當她訪問檔主時，網民發現她側身激凸，Big爆上圍乍現，畫面養眼，憑驕人身材成功搶鏡。