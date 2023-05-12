天王遇上天后 想點就點 祖兒High爆撐場 獲周董厚待

周杰倫在中環舉行的戶外演唱會，天后容祖兒孖蔡卓妍齊齊變身星級Fans往捧場，獲周杰倫厚待可以當眾點唱。此外，周杰倫又跟周星馳把酒談歌，被指是世紀合體。

台灣天王周杰倫（周董）休息了兩日，前晚在中環海濱活動空間繼續其戶外巡演，容祖兒及蔡卓妍（阿Sa）亦是座上客，兩人聽歌聽到手舞足蹈，變身星級粉絲。周董在個唱期間突然說：「今晚聽說有兩位好朋友來了。」祖兒、阿Sa忽然看到自己出現在巨幕，表現愕然，相當搞笑。

周董隨即說：「好久不見，祖兒、阿Sa，為甚麼還那麼年輕，沒有變？」阿Sa即大叫：「你也是，好帥。」祖兒也興奮大讚：「好好聽！」周董冧爆謂：「真的嗎？我就是在等這句話，謝謝，很久不見，你們還繼續聽我的歌嗎？我最近出了新唱片，你知道嗎？」阿Sa大喊知道，周董再問：「你們覺得新歌好聽還是舊歌好聽？」她們齊聲說只要是他唱的都好聽，再把他冧爆說：「我就是在等這一句，是不是要點歌一吓？」成功氹得周董破例在「非點歌環節」點歌，祖兒妙計得逞大嗌「Yeah」，阿Sa點唱《明明就》後，兩人手執應援燈，邊揮邊唱，相當投入。騷後周董網晒祖兒、阿Sa捧場的片，留言謝謝她們。

周星馳傾合作 而祖兒在社交網公布7月舉行《MY SECRET LIVE》演唱會，她寫道闊別6年，終於回來了：「唔知大家有幾掛住我，但係我選擇咗用呢33晚嘅演出，同大家分享我所有嘅心聲。」

此外，周董開騷前在社交網分享與周星馳的合照，兩人chok爆捧住3支超過200萬元的靚酒，周星馳寫道：「我和周董想合作，除了賣酒，還可以做甚麼？」周董則寫：「以我們品嘗美酒的時候，要把舌頭捲成一圈，請問星爺，情歌要聽起來先甜後苦，亦苦亦甜，所以我哋要把舌頭捲起來唱嗎？」網民期待雙周這個夢幻組合的任何合作。