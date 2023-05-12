拍「愛情動作戲」索晒氣 攬劉佩玥碌地纏綿 陳山聰：佢好多肉！

陳山聰與劉佩玥在新劇有感情轇轕，由於劇中案情懸疑又殘忍，他們坦言拍攝以來情緒受影響，但昨日上演一場「愛情動作戲」，在滾軸溜冰場翻滾又互壓，甜蜜又有喜感。

視帝陳山聰與馬來西亞視后劉佩玥（Moon）自台慶奪獎後合作新劇《奪命提示》，雖然曾在多套劇集碰頭，但都沒有對手戲，今次算是首次正式合作。劇中2人有感情線，昨日更上演「愛情動作戲」，由最初「女上男下」到最後「男上女下」，難度比拍真正動作片還要高，一樣索晒氣！期間山聰要抱起Moon，笑指對方比劉穎鏇重：「佢好多肉㗎！」Moon則不斷大讚山聰有型，與他拍檔既開心又有安全感，笑說：「佢型過之前好多，我返屋企同阿媽講陳山聰真係有型㗎！阿媽叫我唔好『癡戀』佢。」

冇踩Roller溝女 2人拍攝前特地上堂，山聰居然對踩Roller「零經驗」，談及Roller場曾堪稱「溝女勝地」，他笑說：「我使乜溝女㗎！啲女嚟溝我㗎嘛！」問會否讓囝囝Jaco學溜冰，他說：「佢鍾意跑步同游水，跑姿好靚好有潛質，不過我想佢學跆拳道，令佢專注力更高同有鬥心。」提起囝囝，山聰即四萬咁口，自豪地表示成功令兒子戒睇電視及iPad：「佢讀N班，有日老師打畀我讚佢，話佢上堂專注咗好多，仲獎咗個貼紙畀佢。（你好開心喎！）係㗎！開心過自己攞獎！」