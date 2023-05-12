「F4」同場 王丹妮眼看心勿動

王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、吳家忻、泰星Dew及Nani，昨日在尖沙咀出席品牌活動，兩位泰星吸引大批粉絲到場支持，企滿商場兩層。受訪時被問到可有收看泰版《流星花園》？Louise笑說：「有留意佢哋，俊男當然有留意，但只係眼看，手同心都勿動，我好堅定嘅！」Fish笑說：「你最近就開心啦！」Louise即甜笑表示：「老公放假，所以喺澳洲返嚟同個女慶祝生日，但係因為拍緊戲，所以只可以同佢食咗兩餐飯放閃一下。」她與老公已5個月沒見，起初也有擔心，但小別勝新婚，更見甜蜜：「我哋都好乖，大家都認定咗對方，唔會傷害對方。」而Fish指媽媽下月將來港，並要求到其廣告牌打卡，問到是否豬籠入水？她笑言感到面紅耳熱，希望可以再有多些廣告，密密做。