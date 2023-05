拜登致詞時提到關繼威童年時參演電影《魔域奇兵》(Indiana Jones and the Temple Of Doom):「好遺憾,呢個係我印象中嘅你!」關繼威自爆踏入白宮時忍不住落淚。事後他於社交網公開與拜登的自拍照,留言:「估下邊個同樣鍾意影好嘅自拍相……」他不能相信有機會介紹劇集給美國總統。