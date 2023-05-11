Yekong食得健康

韓國人氣女模Yekong擁天使臉孔與魔鬼身材，曾為服飾網站擔任內衣模特兒多年，奉旨大晒驕人上圍。為了迎接初夏，近日她以比堅尼模特兒身份，分享自己平日最喜愛的減肥食物，包括番茄汁、半熟蛋、椰菜及蒟蒻，她指這些食物低脂又低卡路里，而且含豐富蛋白質，可補充身體所需營養。