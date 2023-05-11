一炮過掟7,770萬買Penthouse 全智賢資產8.8億 韓國娛圈首席富婆

韓國「樓后」全智賢被爆以7,770萬港元現金購入2,840呎Penthouse，一家四口已遷入上址，加上名下其他物業狂升值，總資產由去年初推斷約5.7億港元狂飆至8.8億港元，穩佔圈中首席富婆寶座！

韓國41歲靚媽全智賢去年3月被爆以約3.25億港元，購入首爾江西區登村洞的商業大廈，當時其總資產估值高達5.7億港元。事隔一年多，近日有業內人士爆料指她去年9月底再度低調入市，豪擲約7,770萬港元購入首爾纛島一個頂層豪宅，成為該樓盤去年最高成交紀錄。

與姜棟元獲選最期待CP 該物業位於城東區聖水洞的樓盤Acro Seoul Forest，全智賢購入47樓頂層，Penthous面積約2,840呎，幾乎「一炮過」以現金交易，與丈夫崔俊赫以聯名購入。此外，她名下物業遍及龍山區二村洞、江南區三成洞及江西區登村洞等，鑑於當地樓價近年暴升，其資產總值已高達8.8億港元，而全智賢一家四口現已居於Penthouse。

此外，她前年孭飛的韓劇《智異山》收視失利，早前有消息指她將夥拍「元祖男神」姜棟元合作新劇《北極星》，兩人更在當地劇迷票選「最期待新劇CP」中不負眾望奪冠，以29.6%得票率險勝29%的新劇《您辛苦了》主角IU與朴寶劍，另一新劇《Trunk》的孔劉與徐賢真以14.5%得票率進佔No.3；《眼淚女王》的金秀賢與金智媛則以13.3%支持率排第4。至於《King the Land》的俊昊與Yoon A、《我的惡魔》的宋江與金裕貞依次排第5及6位。