暢所欲玄：知識改變命運

人愈大，愈想去了解究竟甚麼是人生，甚麼是命運。為甚麼每個人的命格高低會有所不同，高貴貧賤是一早有所安排嗎？如果真是這樣，我為甚麼要去積極面對人生呢？反正做甚麼都不可能改變的吧！

不是如此的。人的出生，的的確確，自己沒有選擇的權利，例如樣貌、血型、高矮肥瘦、健康程度等等，這些都不能控制，是先天給予的基本條件，就好似抽獎一樣，隨機而定。

如果先天條件不好，代表我們要放棄嗎？不是，更要鼓勵我們努力，用有限資源，去發揮自己的能力，古語云：「一命二運三風水四積陰德五讀書」，最能夠後天控制及掌握的是甚麼？就是讀書。但讀書不一定單單是指傳統上學校上課，測驗考試不斷強記，記到腦力負荷超載那些，因為很多人可能腦筋根本轉得非常靈活，但偏偏一書拿上手，就很難讀進腦子裏。其實這個「五讀書」是指吸收知識，不要故步自封，不思進取，因為有知識才可以改變命運，有知識才能令自己眼界擴闊，才能夠好好享受人生。