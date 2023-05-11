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蔡少芬時光倒流 神還原《洛神》
蔡少芬參演內地真人騷《乘風2023》，首集重現21年前經典作品《洛神》，不但化身「甄宓」原聲演唱劇中歌曲《惜花》，更神還原以手巾遮面的經典場面，穿上古裝戲服仙氣依舊，獲網民一致好評。她亦有在社交網拍片，素顏上陣用手巾遮面，鏡頭一轉即變身「甄宓」，前一秒笑笑口，下一秒怕怕醜，盡晒演技。
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