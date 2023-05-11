壯壯變身OL黑白誘惑

台灣啦啦隊女神壯壯（沈立心）早前網晒與其他3位隊友躺在球場的邪惡視角照片，渾圓美胸震撼眼球，然而壯壯意猶未盡，最近又再穿上一件白色透視襯衫配黑色皮短裙，配合黑絲與高踭鞋的OL打扮，將「制服誘惑」展現得淋漓盡致。