口快過腦 得罪高層 黃嘉樂離巢追夢 立心做皇帝

去年黃嘉樂出現了翻天覆地的變化，先是成家立室，繼而離巢外闖。講到離巢原因，他表示別人聽來或會覺得荒謬：「因為我想拍古裝劇，近年舊公司比較少開古裝劇，內地就多機會拍到，我真係好想做皇帝，尤其飾演盛世王朝嘅皇帝，例如唐太宗、康熙、乾隆等等。」

嘉樂之前一直是「御用細佬」，最近終於在劇集《法言人》升呢為男二，總算兌現了對亡父的承諾。雖然起步較遲，但嘉樂一直沒有鬱鬱不得志之嘆，認為每人各有際遇，加上內斂性格在這個圈較為輸蝕，他說：「我把口快過個腦，好怕講錯嘢，講嘢之前會諗好耐，諗諗吓就索性唔講，因為我唔出聲，有時會畀人誤會我好寸，甚至睇我唔順眼，對工作都有些少影響。」

變得開朗 歸功太太 講到不愛說話的習慣，他自言跟初入行時禍從口出有關：「好耐之前同公司高層食飯，成班坐喺度，有位高層問大家有冇睇某套劇，我話冇睇，仲要補多句『我唔鍾意睇啲勾心鬥角嘅嘢』。隔幾日化妝間同事同我講，聽聞你講錯嘢，我先知道大件事。」幸認識太太之後，對方經常提醒他要保持笑容，令他變得開朗，其他人對他逐漸改觀，工作量亦隨之增加。