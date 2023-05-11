5月11日(四)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月11日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
鄭希怡豪宅花園 有假山魚池
鄭希怡拍攝女兒在家「飛天」，記得要注意安全！
藝人鄭希怡（Yumiko）分享了女兒梁浸浸在家中客廳大展「飛天」絕技的點滴，見女兒身手敏捷彈跳力驚人，同時亦令其上海豪宅曝光。寓所設計以簡約為主，以白色牆身配雲石櫃，加上深藍色梳化，落地玻璃採光度十足，更有戶外花園，設有假山及魚池，而飯廳就擺放雲石飯枱，估計可坐至少10人，空間闊落。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230511-0511_00282_053/鄭希怡豪宅花園--有假山魚池
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc