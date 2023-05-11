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鄭希怡豪宅花園 有假山魚池

鄭希怡拍攝女兒在家「飛天」，記得要注意安全！ 鄭希怡拍攝女兒在家「飛天」，記得要注意安全！
鄭希怡拍攝女兒在家「飛天」，記得要注意安全！
藝人鄭希怡（Yumiko）分享了女兒梁浸浸在家中客廳大展「飛天」絕技的點滴，見女兒身手敏捷彈跳力驚人，同時亦令其上海豪宅曝光。寓所設計以簡約為主，以白色牆身配雲石櫃，加上深藍色梳化，落地玻璃採光度十足，更有戶外花園，設有假山及魚池，而飯廳就擺放雲石飯枱，估計可坐至少10人，空間闊落。
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