與時並進 唔使機關算盡 郭富城排長龍 港騷要等等

有「舞台王者」之稱的天王郭富城昨日宣布將舉行30場演唱會，笑言不敢主動邀請「歌神」許冠傑做嘉賓，至於香港站個唱最快要到明年暑假才可舉行，稱因有不少歌手開騷的關係，故他需時輪候，跟舞台機關是否複雜全無關係。

將於7月在澳門舉行30場演唱會的城城，昨日舉行記者會，說為配合主題「夢幻」，不惜工本的透過電腦特技及動畫等方式，令舞台效果及設計呈現游走實體及虛擬之間，當中有部分環節是他從未試過，故十分期待。至於何時在香港舉行個唱，城城說最快在明年暑假才可以，因很想打造一個全新的演唱，故需時準備。

城城歷年舉行的個唱，採用的舞台設計及機關出名複雜，由於去年組合MIRROR在紅館曾發生舞台意外，問到城城會否擔心難獲批時，他說很多歌手陸續開騷，所以他需「排隊」等待審批，跟舞台機關是否複雜無關外，又說演唱會的形式仍在構思當中，認為人需要變通，現在科技進步，不一定要動用許多機關才可呈現演唱會的意念，就如今次個唱，舞台設計是經嚴格審批，有專業人士把關。

唔敢請許冠傑做嘉賓 另外，早前城城擔任歌神許冠傑的個唱嘉賓，問到會否邀請對方做嘉賓時，他說：「我唔敢勞煩佢過嚟，而且我嘅演唱會從來都冇邀請嘉賓，不過如果佢有時間，都想請佢嚟睇騷。我會十分榮幸，一定安排佢坐第一行。」對於母親節將至，他說會吃飯慶祝，並代女兒準備鮮花送給太太方媛。