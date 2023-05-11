「復出」做主持 C君否認燉冬菇：直情係升呢！

組合農夫近日被發現在無綫「復活」，成員C君昨日由高層「復出」主持節目，強調是升呢而非「燉冬菇」，透露要還騷債而未能兼顧J2幕後創作工作。

C君昨日錄影主持的無綫新節目《咁你都唔識》，嘉賓包括馮盈盈、朱智賢、黃庭鋒及林鈺洧等。早前有指農夫約滿離巢，C君透露改簽了藝員合約，今次再主持節目是總經理曾志偉「欽點」，故沒有理由托手㬹。問到身為J2創意總監的他，由高層重投主持工作是否被「燉冬菇」？他笑說：「幕後變番幕前，直情係升呢啦！」

農夫早前在內地舉行巡唱，原來C君是以無薪假期進行，直言因做音樂創作而無法兼顧J2工作，但形容與J2還是兄弟關係。至於是否還是J2創意總監？他遊花園說：「我都要問總經理呀！」又否認做高層有名無利而復出開騷搵錢，笑言開騷是為了還騷債：「我冇大家諗到咁貪心，已經好滿意（指人工）。」其後他承認已卸任。

馮盈盈學衝浪 至於正修讀碩士課程的馮盈盈表示，日常生活中的弱項是搭公共交通工具，因除了返學坐港鐵，其餘時間也自己揸車。將開拍新劇《逆天奇案2》的她，今次要挑戰滑浪，打算搵老師學習，問會否以三點式上陣？她笑說：「會着潛水衣。」