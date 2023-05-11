中娛星動：「戀愛腦已死」 娜扎封閉感情衝事業 網民勸惡補演技

「新疆美女」娜扎以復古美的柯德莉夏萍的造型錄影節目，她表示要將戀愛腦摔碎，以後只有事業腦。此言一出，網民狠批她演技差，叫她要好好學演戲！

娜扎日前為內地節目《萌探探探案》第3季錄影，與其他演員大玩Cosplay。她以柯德莉夏萍的造型上陣，亦有扮貂蟬，維肖維妙，她表示：「我現在要親自把戀愛腦摔碎、解開，這個戀愛腦已經死了。」並指從今以後只有事業腦。

雖然娜扎專注事業的態度值得嘉許，不過網民對於她將「戀愛腦摔碎」的說法卻持不同意見！雖然有不少粉絲支持她，但亦有網民指她信口開河，認為事業差不是因為戀愛腦，指娜扎作為演員，應該好好琢磨演技，勸她上演戲課程。

表情千篇一律 事實上，娜扎的演技多年來飽受批評，被指「得個樣」！她每次都以千篇一律的「瞪眼」演出令觀眾厭惡。早前她在內地劇《風起霓裳》及《十二譚》中，除了被指重施故技瞪大雙眼，網民更指她面部僵硬，喜怒哀樂都是同一表情，叫她不如做回老本行模特兒會更好。

另外，趙麗穎、陳喬恩及謝娜均有錄影《萌》，趙麗穎扮演荷里活電影《哈利波特》的崔老妮教授，陳喬恩與謝娜穿同一服飾，以姊妹花造型亮相。