無懼外界有色眼鏡 懶理傳被刪戲 楊明戒酒等新Job

楊明昨日宣傳新劇，是他出獄後首度亮相公開活動，他表示經過沉澱後已重投工作，並戒了酒一段時間。對於傳戲份被Cut由「男一」變「男二」，他揚言從不理會排位，又自嘲一向負評多，對於惡意抨擊不會放在心上。

楊明2020年捲入醉駕事件，被控不小心駕駛等罪名，去年底被判入獄18日。刑滿後甚少露面的他，「過冷河」後昨日首度出席記者會，為主演新劇《一舞傾城》宣傳。他受訪時表示沉澱4個月，要重新起步投入工作，現時主要為劇集宣傳，新工作等待公司安排。對於有傳戲份被刪，他說：「唔清楚，冇話邊個係男一、男二，都係跟劇本演。」至於可擔心劇集出街惹來負評？他自嘲一向多負評，不會理會。

楊明去年拍劇時正面對官司，如今劇集播出是否感受特別深？他表示當時沒有諗私事，不想影響角色，但承認經歷事件後成長了很多，亦花了不少時間反省。問到曾服刑可擔心被有色眼鏡標籤？他說：「唔會驚，係必要嘅懲罰。」又表示已把入獄一事放低，認為鐵窗生涯最大得着是珍惜擁有的東西及與父母相處的時間，問是否已戒酒？他說：「戒咗，好耐冇飲，出嚟之後都冇飲，但有時喺啲宴會敬吓酒都會，但冇再出去飲。」

姚子羚咀足成分鐘 同場的陳法蓉和姚子羚均與楊明有不少對手戲，子羚說：「有場喺車廂裏面嘅咀戲，咀咗成分鐘，360度咁咀，拍戲都未試過咀咁耐，忍唔住笑，喺架車度咀有一定難度。」而陳法蓉對上一次拍無綫劇是2014年，又是與楊明合作，笑他當時傻更更，現在進步很大。問到若收視好，會否齊齊着三點式答謝觀眾？陳法蓉笑言將「重任」交給莊鍶敏，子羚則揚言考慮，又提議由男演員反串着。

姚子羚與陳法蓉性感上陣宣傳。 陳法蓉