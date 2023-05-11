郭柏妍晒腿坐板 險失守

藝人郭柏妍（Rosita）演技不俗，惟唱功仍有待改善。不過她似乎想向滑板界進發，在社交平台上載與滑板為伴的相片，雖未見一展身手，只擺出多個意態撩人的甫士拍照，相當省鏡。見她短裙上陣散發青春魅力，其中一張相見她坐在滑板上，網民擔心她有走光之危，替她感到牙煙，提醒她以後「小心啲好」。