娛樂

郭柏妍晒腿坐板 險失守

郭柏妍長腿吸睛，青春大晒。 郭柏妍長腿吸睛，青春大晒。
郭柏妍長腿吸睛，青春大晒。
藝人郭柏妍（Rosita）演技不俗，惟唱功仍有待改善。不過她似乎想向滑板界進發，在社交平台上載與滑板為伴的相片，雖未見一展身手，只擺出多個意態撩人的甫士拍照，相當省鏡。見她短裙上陣散發青春魅力，其中一張相見她坐在滑板上，網民擔心她有走光之危，替她感到牙煙，提醒她以後「小心啲好」。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc