男友出事 不離不棄 So Ching高調控訴Viu

So Ching於香港專上學院畢業後，即成為舞蹈導師及伴舞員，曾於人氣歌手姜濤的《Master Class》MV中演出，亦曾為C AllStar的御用Dancer。她曾與阿Mo在同一Studio教班，惺惺相惜，更報讀對方的課堂，因而墮入愛河。So Ching在選秀節目《全民造星IV》的初選中，選擇了歌手梁釗峰的《佚名》來跳舞成功晉級，舞蹈正是由阿Mo編排。

去年7月，男友於MIRROR紅館演唱會被巨型屏幕擊中後，So Ching曾發文高調控訴：「舞台環境、表演者薪金以及安全。Viu低成本樣式速食嘅成功，Fans質素，為見偶像見到意外頻生，都唔施壓叫停演唱會，全部都係今次值得關注嘅點。」當時已一度傳出她將退出所屬女子組合COLLAR。阿Mo受傷後，她一直不離不棄，曾分享昔日2人跳舞片段，又上載日本著名動畫《哈爾移動城堡》的手繪圖，望可以與男友幸福生活下去。連Mo父都曾公開讚她是兒子康復的精神支柱，有情有義。